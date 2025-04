Szczecińskie fontanny trysnęły po raz pierwszy w tym roku

Fot. UM Szczecin Fot. UM Szczecin

Startują szczecińskie fontanny. Jako pierwsze wodą trysnęły te pływające: na Rusałce w parku Kasprowicza i na Stawie Brodowskim.

Kolejne uruchamiane obiekty to: tzw. „Bartłomiejka” przy ul. Szymanowskiego, fontanna na skwerze im. Janiny Szczerskiej, ta w Parku Wolności w Podjuchach, fontanna na pl. Zamenhoffa, na Wałach Chrobrego oraz w lapidarium Cmentarza Centralnego.



W najbliższym czasie zacznie działać również fontanna na pl. Gałczyńskiego oraz dwie najnowsze instalacje: Ściana Płaczu w al. Wojska Polskiego i kolorowa fontanna na placu Batorego.



Nowością będzie włączenie, po dłuższej przerwie fontanny na placu Zwycięstwa oraz Ptasiej Studni - fontanny w Ogrodzie Różanym, która niedawno przeszła remont.



Jeśli chodzi o fontannę w al. Jana Pawła II, to jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac nad projektem jej modernizacji. Fontanny będą czynne do końca września.