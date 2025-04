Wylicytowali w aukcji WOŚP. Spacer śladami "Szóstki" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Siedziba Radia Szczecin, Kościół pw. św. Piotra i Pawła czy też Komenda Wojewódzka Policji - to tylko niektóre miejsca akcji powieści "Szóstka" szczecińskiego autora Przemysława Kowalewskiego.

Zwiedzają je również uczestnicy wyjątkowego literackiego spaceru, który można było wylicytować w ramach WOŚP.



- To doskonała okazja, aby aktywnie poznać historię Szczecina - mówi dziennikarka Radia Szczecin Joanna Skonieczna. - Zwiedzamy radio i zwiedzamy Szczecin śladami "Szóstki", śladami, które jeszcze są. Są miejsca, w których dzieje się akcja powieści i w których wydarzyło się to nieszczęście pod koniec lat 60. ubiegłego wieku.



Spacer wylicytowało małżeństwo - Iza i Tomasz Kowalscy. Jak twierdzą, zrobili to z miłości do Szczecina. - Udało nam się wylicytować akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i z tego powodu jesteśmy tutaj. - Będziemy szli na spacer śladami szczecińskiej "Szóstki" z autorem książki, która została napisana na podstawie wydarzeń, które się rozegrały w Szczecinie, wypadku tramwajowego i na tej podstawie powstała książka kryminalna.



Na czele spaceru stoi przewodnik miejski Tomasz Wieczorek.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski