Jedni na grillu, inni w książkach

Majówka coraz bliżej. Jedni wykorzystają ją, by odpoczywać na łonie natury, a inni, by zajadać się grillowanym jedzeniem. Dla tegorocznych maturzystów to czas na ostatnie powtórki, choć nie dla wszystkich.

- Myślę, że nie ma osoby, która powie, że jest przygotowana na 100 procent. Ja będę się uczył jeszcze. Koleżanki myślę, że tak samo. - Przygotowania to są od początku roku, także myślę, że na tym etapie to nie będzie powtórek w majówkę. - Myślę, że do matematyki i do angielskiego nie ma co powtarzać. Co już umiem, to umiem. Niczego więcej się raczej nie nauczę - to głosy maturzystów.



Do egzaminów maturalnych w tym roku przystąpić ma prawie 300 tysięcy absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski