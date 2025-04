Kibice Pogoni odbierają swoje wejściówki na Narodowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Okolicznościowa koszulka i szalik, a do tego bilet na mecz. Tak wygląda zestaw przygotowany dla każdego kibica Pogoni Szczecin, który wybiera się do Warszawy na mecz finałowy Pucharu Polski.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Odbiór pakietów rozpoczął się dziś rano w klubowym Fan Shopie. Kolejka ustawiła się już od wczesnych godzin porannych.- Trochę się ostałem w kolejce. Od 7.30 czekałem, żeby odebrać jeden z pierwszych biletów. No niestety ja się nie załapałem na bilety i to jest tylko dla rodziny. - Stoję od 7.45. Byłam w tamtym roku. - To jest mój drugi finał, w zeszłym roku byłem też. Tym razem mam nadzieję, że wrócimy szczęśliwi - mówią kibice.Wydawanie 15 tysięcy pakietów potrwa aż do środy. Finałowy mecz Pucharu Polski odbędzie się w piątek 2 maja na PGE Stadionie Narodowym.