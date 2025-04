Koronacja w Przecławiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Inscenizację koronacji Bolesława Chrobrego i pokazy walk - to między innymi mogli zobaczyć uczestnicy pikniku historycznego w Przecławiu.

Wydarzenie zorganizowano z okazji 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski.



- Najbardziej podobały mi się walki rycerzy. Koronacja też mi się podobała. - Historia tego, jak Bolesław Chrobry doszedł do władzy i co się działo w czasie jego panowania. - Warto coś takiego wiedzieć, zobaczyć, zwłaszcza, że było to pierwsze przedstawienie tego typu. - Lubimy rekonstrukcję historyczną i lubimy oglądać takie rzeczy. - Te wszystkie zbroje i bronie mnie ciekawią. - Rycerstwo, wikingowie. - Te różne tradycje. - To sama przyjemność patrzeć na to, że wciąż ludzie interesują się do tego stopnia historią - mówili uczestnicy pikniku.



Przecławski piknik historyczny w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji trwał do godziny 18.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski