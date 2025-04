Marsz dla Życia w Szczecinie. "Każdy zasługuje na życie" [ZDJĘCIA]

- Szczecin, jesteście gotowi? Oczywiście ruszamy radośnie ze śpiewem "Ja jestem!"

- Do udziału w marszu skłoniły wydarzenia z Oleśnicy . - Każdy zasługuje na życie. Od poczęcia do naturalnej śmierci. - Nie można zabijać. - To nie są śmieci, tylko są dzieci. -Mam taką nadzieję, że ktoś się zreflektuje. - Dużo jest młodych dziewczyn, których rodzice nie uczą. - Robimy to dla nich, dla lewactwa. - Jest swoboda, jest luz. Ludzie nie podchodzą do tego z jakąś nienawiścią czy agresywnym temperamentem. - Żeby się obudziły te lewackie poglądy, żeby zmieniły i pomyślały, jak kiedyś spojrzą w lustro. - Nie uczą od podstaw, że trzeba chodzić do kościoła, że trzeba się zabezpieczać. - Bóg daje życie i Bóg mówi, kiedy koniec. Kropka - to głosy uczestników marszu, których wysłuchał nasz reporter.