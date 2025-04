Barwy kampanii. Ostatnie trzy tygodnie

- Zapowiada się ostra rywalizacja - goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin przewidują "ostatnią prostą" przed wyborami prezydenckimi. Zostało do nich niespełna 20 dni.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Najnowsze sondaże wskazują na drugą turę między Trzaskowskim a Nawrockim. Wynikami nie przejmuje się reprezentantka Konfederacji, Magdalena Sosnowska.- Rzeczywiście, ta kampania jest trudna, jest wymagająca i będzie naprawdę ostro przed 18 maja. Od początku mówimy, że do sondaży się nie przywiązujemy, po prostu ciężko pracujemy - przyznała.Jest to bardzo długo kampania - twierdzi Mieczysław Skawiński z Polski 2050.- Zostało nam 20 dni. 29 kwietnia Szymon Hołownia będzie w Kołobrzegu. Zapraszamy na to spotkanie. Robimy wszystko, żeby przekonać jak największą rzeszę naszych obywateli do głosowania na najlepszego kandydata, który będzie zawsze po stronie ludzi - przekonywał.Kompetencje prezydenta to przede wszystkim przyjmowanie ustaw - podkreślała Urszula Pańka, szczecińska radna Koalicji Obywatelskiej.- Jeżeli wybierzemy Rafała Trzaskowskiego, mamy gwarancję rozliczenia tego, co działo się przez ostatnie osiem lat, tego złodziejstwa, niszczenia prawa w Polsce... - mówiła."Ostatnia prosta" kampanii to ciężki czas dla kandydatów - mówi Krzysztof Romianowski, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości.- Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość odwiedza wszystkie miejscowości, wszystkie powiaty w naszym kraju. Jest tak naprawdę 2 proc. różnicy między Trzaskowskim a Nawrockim. Więcej osób popiera Karola Nawrockiego, bo Karol Nawrocki ma dobry plan dla Polski - powiedział.Wybory odbędą się 18 maja.