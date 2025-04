Plantator w areszcie. Wytworzył ponad 34 kg marihuany

Plantator marihuany ze Stargardu stanie przed sądem. Śledczy oskarżają go między innymi o wytworzenie ponad 34 kilogramów środka odurzającego.

Policja w mieszkaniu Bartosza J. zabezpieczyła susz roślinny, ekstrakt oraz przedmioty służące do wytworzenia i hodowli krzewów konopi.



Biegły wskazał, że z uwagi na czystość środka znajdującego się w wytworzonym ekstrakcie, był on zdolny do odurzenia ponad pięciu tysięcy osób.



Oskarżony Bartosz J. przez cały okres trwania śledztwa nie przyznał się do wytworzenia znacznej ilości suszu roślinnego.



Przyznał się do produkcji ekstraktu oraz nie kwestionował tego, że w czasie zatrzymania posiadał narkotyki, jak i oprzyrządowanie ujawnione na miejscu zdarzenia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.



Grozi mu nawet 20 lat więzienia.



