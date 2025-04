Gość "Rozmowy pod krawatem" ocenia selfie na pogrzebie oraz rozmowę Trump-Zelenski

- Selfie na pogrzebie? – To nie czas i miejsce – tak zachowanie polityków w Watykanie podczas sobotniego pogrzebu papieża Franciszka ocenił gość "Rozmowy pod krawatem" dr Piotr Goniszewski, teolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.





Powtórka rozmowy na antenie o północy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Czasami takie zachowania wydaje się, że chyba nie przystoją. W takim momencie, w takim czasie można chyba się jednak powstrzymać, zwłaszcza, że pewnie jeszcze chwilę tam oni byli w tym Watykanie, można było potem sobie te zdjęcia zrobić - ocenił.- Ale też szkoda, że ten temat stał się głównym tematem w tę sobotę - zauważył red. Sebastian Wierciak.- Myślę, że to wynika też z tego, że trwa kampania wyborcza. Nie mówiliśmy o tym, co istotne, bo jednak pontyfikat papieża Franciszka chyba wymaga pewnej dyskusji - odpowiedział.Piotra Goniszewskiego zapytaliśmy także o jedną z najbardziej symbolicznych fotografii z soboty, uwieczniającej spotkanie w Watykanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zelenskym.- Jeżeli faktycznie okaże się, że to spotkanie będzie miało jakieś konsekwencje dla tych rozmów pokojowych, to myślę, że to będzie jeszcze ciekawe pole do dyskusji w kontekście tego, że papież Franciszek, mimo już tego, że nie żył, jednak w jakiś sposób wpłynął na tę sytuację związaną z tragicznym konfliktem - podkreślił.Za życia papież był krytykowany za to jak mówił o wojnie w Ukrainie – unikając wskazywania Rosji jako agresora. Dziś wiemy, że wspierał własnymi pieniędzmi zbiórkę na drony dla Ukrainy.We wtorek gościem "Rozmowy pod krawatem" będzie dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka, alergolog z PUM, oraz prezydent-elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.