Powstanie nowe przedszkole w Budzistowie

Nowe przedszkole i świetlica wiejska powstaną w podkołobrzeskim Budzistowie. W poniedziałek podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy ulicy Kołobrzeskiej. Powstanie tu dwukondygnacyjny nowoczesny budynek. Zastąpi on obecny obiekt, co pozwoli na rozdzielenie obu jego funkcji, zapowiada wójt Gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski.



- Dzisiaj zarówno przedszkole, jak i świetlica jest w jednym miejscu, dzielą ze sobą ci najmniejsi i ci troszeczkę starsi, więc ten nowy obiekt na pewno pozwoli na to, żeby te warunki tutaj znacznie, znacznie się poprawiły - mówi Wolski.



W przedszkolu opiekę znajdzie łącznie 30 dzieci. Obiekt ma być gotowy na początku przyszłego roku, a szacowany koszt inwestycji to 5 milionów złotych. Milion złotych pokryje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.



