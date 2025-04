TBS-y w Świnoujściu oddane do użytku [ZDJĘCIA]

Fot. Joanny Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanny Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanny Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

64 rodziny wprowadzą się do nowych mieszkań komunalnych w Świnoujściu. Nowoczesna inwestycja wielu cieszy, ale czy zaspokaja w pełni potrzeby miasta? Sprawdziliśmy, jak samorząd radzi sobie z problemem braku mieszkań.

Dwa nowe budynki z parkingiem i placem zabaw już można przekazać świnoujścianom, ale lista oczekujących na kolejne mieszkania jest długa, mówi prezes zarządu TBS Lokum w Świnoujściu Jolanta Kraszewska-Jurkowska.



- Jeżeli zasiedlimy już te mieszkania, to mogę powiedzieć, że lista będzie na poziomie 340 osób. To są mieszkania stricte komunalne, około 40 m2, to będzie koszt około 1500 zł - mówi Kraszewska-Jurkowska.



Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta Świnoujścia zapewnia, że w najbliższych latach budynków komunalnych powstanie więcej.



- Nie kończymy na tym budynku, bo rozpoczęliśmy inwestycje na ulicy Modrzejewskiej i tam kolejne kilkadziesiąt nowych lokali - mówi Mazepa.



Cała inwestycja kosztowała prawie 31 milionów złotych. Miasto na budowę pozyskało ponad 27 mln.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł