Zmiany klimatu nie sprzyjają alergikom

Alergikom jest coraz trudniej. Pogoda z roku na rok, coraz bardziej sprzyja pyleniu roślin, które są uciążliwe dla uczulonych osób.



Okres, kiedy zmagają się one z alergiami jest dłuższy, niż jeszcze kilka lat temu. Wpływ na to mają zmiany klimatu, ponieważ pyleniu sprzyjają wysokie temperatury i susza - wyjaśniała na naszej antenie alergolożka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.- Pyłki będą dawać jeszcze o sobie znać przez przynajmniej miesiąc - mówiła w "Rozmowach pod krawatem" dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka. - Czas pylenia zdecydowanie się wydłuża. Okres wegetacji roślin też jest dłuższy niż było to 5-10 lat temu, co wiąże się też oczywiście z ociepleniem klimatu. Od połowy lutego do praktycznie końca maja jest czas pylenia drzew, który zwykle był dużo krótszy.Alergia może pojawić się w dowolnym momencie życia. Eksperci radzą, aby w przypadku niepokojących objawów po kontakcie z pyłkami, jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.