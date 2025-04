"Nauczyciel powinien mieć prawo podać lek uczniowi"

Nauczyciele i przedszkolanki powinni być przeszkoleni w zakresie podawania leków dzieciom z alergiami – tak uważa alergolog dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka, która gościła w "Rozmowie pod krawatem".

Im dłużej i szybciej jest cieplej, tym bardziej wydłuża nam się okres pylenia. Jednocześnie dzięki coraz łatwiejszej dostępności do produktów, nawet z najbardziej odległych zakątków świata, rośnie liczba alergii pokarmowych. Tymczasem nauczyciele boją się podawać dzieciom leki, które w przypadku silnej reakcji alergicznej mogą ratować życie.Dr n. med. Poziomkowska-Gęsicka jako prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego proponuje cykl szkoleń dla pedagogów z całej Polski.- Powinien nauczyciel mieć prawo podać lek i pomóc, bo jest to sytuacja zagrożenia życia. Umówmy się, dziecko, które dostaje napadu astmy, ma lek w torbie i co? Ciężko podać? Przecież to jest lek wziewny, nawet jak zdrowy weźmie, nic mu się nie stanie. To samo jest z adrenaliną. Jest anafilaksja, pada uczeń, nie podamy adrenaliny? - mówiła Poziomkowska-Gęsicka.O tym, że jesteśmy uczuleni, możemy dowiedzieć się w każdym momencie życia. Alergolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie opowiedziała na naszej antenie historię pacjentki, która trafiła do niej prosto z targów żywności, które w listopadzie odbywały się w Netto Arenie.- Spożyła kawałek suszonego ptasznika, źródło białka, po którym rozwinęła się anafilaksja. Do duszności z obrzękiem gardła i języka, który dość długo trwał. Ta pacjentka wymaga dalszej diagnostyki, czy nie jest to alergia krzyżowa z roztoczami kurzu domowego - mówi dr n. med. Poziomkowska-Gęsicka.Pacjentka otarła się o śmierć – przyznała kierowniczka Zakładu Alergologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego."Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na naszej stronie , radiowym Facebooku , a powtórka całej rozmowy na antenie o północy.