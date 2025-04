15 lat Akademii Sztuki. "Nie ma działania artystycznego, którego się nie podejmiemy" [ZDJĘCIA]

Na początku zdobywali wiedzę na czterech kierunkach, teraz mają ich do wyboru 20. Mija 15 lat od powstania Akademii Sztuki w Szczecinie.

- Nie mam na co narzekać. Szczególnie, że mam doświadczenie po dwóch innych uczelniach. Dostajemy bardzo dużo feedbacku podczas naszej pracy. - Ten pierwszy etap, jeśli nie masz kogoś, kto cię przeprowadzi, to są setki godzin, żeby takie absolutne podstawy pojąć. - Faktycznie pokazują coś, czego ja bym chyba w życiu nie ogarnęła - mówią studenci.





Dokładnie 15 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o powstaniu Akademii Sztuki w Szczecinie.





- Nie boimy się wyzwań. Jesteśmy jedyną interdyscyplinarną uczelnią w Polsce. Dzięki temu, że właśnie w sztukach muzycznych i plastycznych, to nie ma działania artystycznego, którego się nie podejmiemy. Mamy wszelkie możliwości i narzędzia, żeby to zrobić - mówi dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS, rektorka Akademii Sztuki w Szczecinie.



Edycja tekstu: Michał Król

To pierwsza w Polsce publiczna wyższa uczelnia artystyczna łącząca dwie dziedziny - sztuki plastyczne i wizualne ze sztukami muzycznymi. Był wielki urodzinowy tort w gronie studentów.Obecnie w Akademii Sztuki w Szczecinie studiuje 900 osób.