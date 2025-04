IPN odkrył prawdopodobne miejsce pochówku ofiar obozu koncentracyjnego w Chojnie

Udało się ustalić prawdopodobne miejsce ukrycia ciał ofiar podobozu koncentracyjnego Ravensbrück, który znajdował się w Chojnie. Poinformował o tym szczeciński IPN.

Edycja tekstu: Michał Król

Cenne okazały się w tym przypadku zapiski świadka, pochodzące z lat siedemdziesiątych XX wieku. To dzięki nim mogły rozpocząć się prace nad ustaleniem miejsca pochówku kobiet - mówi prok. Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.- Używamy do tego historycznych zdjęć lotniczych, używamy do tego Lidara, który nam ściąga tę warstwę wierzchnią gruntu. Szukamy anomalii, które mogłyby wskazywać, iż są to miejsca ukrycia zwłok - mówi Rabiega.Trwa śledztwo w sprawie obozu Ravensbrück i jego podobozów, które działały na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego. Do tej pory, dzięki zdjęciom lotniczym z lat 40. XX wieku, śledczy ustalili lokalizację podobozu i masowych grobów w Kaliszu Pomorskim - wyjaśnia prok. Rabiega.- W przypadku Kalisza Pomorskiego mamy typowania bardzo precyzyjne. Natomiast czy są to rzeczywiście miejsca ukrycia zwłok, mogą odpowiedzieć nam jedynie prace ziemne, na które IPN nie ma aktualnie środków finansowych - mówi Rabiega.Na terenie Pomorza Zachodniego działały trzy podobozy kobiece, będące filiami niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück - w Kluczewie, Kaliszu Pomorskim i Chojnie.