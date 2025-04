W "kolejówce" powstanie Branżowe Centrum Umiejętności

Ponad 10 milionów złotych otrzymał Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki.

Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Mają pełnić cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.





Edycja tekstu: Michał Król

Popularna "kolejówka" stała się tym samym jednym ze 120 ośrodków w Polsce, które od jesieni 2025 roku kształcić będą w wybranej przez siebie branży - mówi Paweł Masłowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.- Beneficjentami Branżowego Centrum Umiejętności są uczniowie innych szkół, nauczyciele, pracownicy wszystkich instytucji, gdzie występuje energetyka. To centrum umiejętności, które są związane z przesyłem, z wytwarzaniem energii wszelkiego rodzaju - mówi dyrektor ZS nr 4.Masłowski dodaje, że dzięki uzyskanej dotacji szczecińska "kolejówka" zyska, jeszcze w tym roku, pięć nowoczesnych laboratoriów.- Będą to laboratoria z wyposażeniem z górnej półki, przynajmniej takie mamy zamierzenia. Aby ci wszyscy pracownicy czy też beneficjenci poszli do swoich zakładów z umiejętnościami nowoczesnych technologii - mówi Masłowski.