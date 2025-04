Mieszkańcy: drożeją bilety komunikacji miejskiej, ale... nie można ich kupić [ZDJĘCIA]

Nowych biletów komunikacji miejskiej nie ma jeszcze w sprzedaży - informują mieszkańcy odwiedzający w środę kasy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Tymczasem od czwartku zmieniają się ceny.

Edycja tekstu: Michał Król

- Miałam ważność do 2 maja i mogłam jeździć. Ale nie mogłam kupić na maj, to musiałam wziąć od dzisiaj. I dlatego dostałam jeszcze za 40 zł, bo już później będzie 45 złotych miesięczne. Te podwyżki to masakra. - Nie miałem okazji nawet dzisiaj, czyli 30 kwietnia, kupić biletu całodobowego na 1 maja, czyli na jutrzejszy dzień, żeby kary nie dostać. I co, mam jutro karę zapłacić? Będziemy w kolejce do kierowcy stali, bo tu nie można kupić, a pani w tej kasie nie wie, gdzie mam kupić bilet całodobowy na jutro - mówią szczecinianie.Bilety jednorazowe i sieciowe będą do nabycia stacjonarnie od wtorku - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDITM.- Od 1 maja możemy zakupić bilety po nowej cenie z datą ważności rozpoczynającą się w maju. 1 maja - pomimo święta - bilety będzie można zakupić w automatach biletowych oraz w aplikacjach na telefon. Również jest możliwość zakupu poprzez stronę internetową - mówi Reszczyński.Nowe ceny przejazdu komunikacją miejską w Szczecinie od 1 maja wzrosną średnio o 43 proc. Bilet jednorazowy normalny 15 minutowy, od czwartku będzie kosztował 3 złote, a nie jak wcześniej 2.