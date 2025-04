Przed wyruszeniem w drogę należy... przygotować samochód [ZDJĘCIA]

Do długiej trasy samochodem powinniśmy przygotować się wcześniej - przypomina ekspert od ruchu drogowego.

Długi weekend majowy wiąże się z większym ruchem na drogach, a co za tym idzie - większą liczbą wypadków. Sprawdziliśmy, co zrobić by bezpiecznie dotrzeć do miejsca wypoczynku.Szczecinianie mają swoje zasady dotyczące przygotowania do podróży.- Ja, jako dziecko, zawsze jak jeździliśmy gdzieś z mamą, to zawsze mieliśmy koszyk pełen jedzenia, jakaś woda i na pewno jakaś dobra składanka muzyczna. - Poduszka, koc i jakieś gry drobne. - Słuchawki bezprzewodowe. - Trzeba samochód dobrze sprawdzić, opony, światła, fotelik dla dziecka - mówią szczecinianie.Jak zaznacza ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Filip Grega, warto odpowiednio zadbać o stan samochodu.- Na pewno opony zimowe, nie będą dobrymi oponami. Sprawdzić płyny eksploatacyjne, zobaczyć jak te klocki hamulcowe i tarcze wyglądają. Także płyn do spryskiwaczy, trzeba by było już pomyśleć o tym letnim płynie - mówi Grega.Policja zachodniopomorska zapowiedziała zwiększone kontrole na drogach w regionie przez cały czas trwania majówki.