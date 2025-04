Zamek w Płotach zostanie wyremontowany

Pałac w Płotach zwany Nowym zamkiem. Fot. Wiktoria Rybicka [Radio Szczecin] Pałac w Płotach zwany Nowym zamkiem. Fot. Wiktoria Rybicka [Radio Szczecin]

Nowy Zamek w Płotach sprzedany. Tak zdecydowali radni powiatu gryfickiego.

To wynik kilkuletniej walki o to, aby osiemnasto-wieczna budowla trafiła do gminy - mówi burmistrz Płotów Szymon Klimko.



- Nowy Zamek w Płotach ze względu na to, że należał do Skarbu Państwa przez długi czas, był własnością powiatu gryfickiego i za symboliczną złotówkę kompleks pałacowo-parkowy nazywany w Płotach nowym zamkiem, z dziewięcioma hektarami parku został przekazany gminie Płoty - mówi Klimko.



Budynek zostanie wyremontowany, ale przed nami jeszcze długa droga - dodaje burmistrz.



- Obiekt jest w bardzo złym stanie. Na razie rozpoczniemy od etapu inwentaryzacji i stworzenia dokumentacji, która nam pokaże, co mamy robić, ale na pewno z wstępnych informacji wiemy, że w najgorszym stanie jest dach - informuje Klimko.



Zamek był siedzibą rodu von Osten. Po drugiej wojnie światowej była w nim szkoła rolnicza i internat.



