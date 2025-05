Zwierzogród zaprasza na majówkę z jajem [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Od czego zależy kolor skorupki i czy sowa może znosić jajka. Ośrodek dla dzikich zwierząt w Wielgowie zaprasza na majówkę z jajem.

Czego jeszcze będzie można dowiedzieć się podczas dzisiejszych warsztatów - wymienia Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu.



- Dowiemy się również, co z tego jaja powstaje i jakie to ma znaczenie w przyrodzie. Jak powstaje w ogóle, jaki jest proces, dlaczego kura nie może znieść dwóch jaj w ciągu jednego dnia - dodaje Seweryniak.



Jak tłumaczy Seweryniak, podczas zajęć będzie można zobaczyć jedne z najładniejszych jaj w przyrodzie, czyli te, które znoszą emu.



- Są bardzo duże, w granicach 500-600 gram. No i też są przepiękne, bo wyglądają jak jaja dinozaura. Mają bardzo ładną fakturę. Takie naturalne wzorki zielonkawe - podkreśla Seweryniak.



Majówka z jajem rozpocznie się o godzinie 16.00 w ośrodku w Wielgowie. Na koniec zaplanowano wspólne ognisko. Liczba miejsc jest ograniczona.



