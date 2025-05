Gdzie wolno grillować w Szczecinie? [ZDJĘCIA]

Polana Harcerska, Lasek Arkoński, a także Park Leśny Klęskowo - to tylko niektóre miejsca w Szczecinie, gdzie można legalnie rozpalić ogień. Słoneczna pogoda skłania do grillowania podczas tegorocznej majówki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Jedziemy na Arkonkę. Co mamy ze sobą? No klasycznie kiełbaski, jakieś bułeczki, karkówkę... Same proste rzeczy. - To spontaniczny wypad raczej, mało wolnego, także trzeba wykorzystać każdą chwilę. Wybieramy się na Arkonkę, bo najbliżej - mówią spotkani szczecinianie.Podczas rozpalania ognia w miejscach do tego przeznaczonych, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie kpt. Bartosz Janicki.- Należy pamiętać, że w takich przestrzeniach wolno palić tylko suche drewno. Gałęzie można zbierać z ziemi, ale nie powinniśmy ich zrywać z drzew. Nie wolno palić śmieci, liści, ani innych odpadów. Należy zachować porządek i ciszę, a po zakończeniu ogniska dokładnie zagasić takie miejsce - tłumaczy kpt. Janicki.Za rozpalenie nielegalnego ogniska może grozić mandat w wysokości do 500 zł, w przypadku spowodowania szczególnego zagrożenia sprawa może zostać skierowana do sądu.