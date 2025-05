Można dojechać autobusem do plaży w świnoujskim Przytorze

Komunikacja Autobusowa uruchomiła dodatkową linię na majówkę - będzie kursować do końca weekendu.

Przebieg trasy linii 51 jest taki sam, jak w ubiegłym roku: z dworca PKP, przez Warszów do plaży Przytór, dalej przez Łunowo i Przytór do pętli w Karsiborze.



- Autobus dojeżdża 150-100 metrów do plaży, także jest ok. - Autobus jeździ. Właśnie idę zobaczyć rozkład i będziemy wracać do domu. - Wybieramy się tam po raz pierwszy tą drogą. Chcemy z ciekawości zobaczyć, jak to wygląda - mówią korzystający z autobusu.



Linia będzie kursować także w czerwcu w każdy weekend, a podczas wakacji - codziennie.



