"Artyści dostają tu wolną rękę." Festiwal Szczecin Classic zaprasza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tu artyści mają wyjątkową swobodę i nawet organizatorzy bywają zaskoczeni. Pomysłodawcy festiwalu Szczecin Classic na naszej antenie zdradzają, czym wyróżnia się szczecińskie wydarzenie na tle innych imprez poświęconych muzyce klasycznej.

Artyści dostają tu wolną rękę, dzięki temu impreza ma w sobie wciąż dużo świeżości - mówiła w "Rozmowie pod Krawatem" Emilia Goch Salvador.



- Jesteśmy bardzo otwarci właśnie, żeby to była też przestrzeń na ich pomysły, że oni chcą zagrać to, czy chcą zagrać tamto... Te utwory są nowe, nikt ich nie zna, także dla mnie to było niesamowite przeżycie, że poznałam ja sama coś z literatury muzycznej nowego -podkreślała Goch Salvador.



To już siódma edycja festiwalu. Dzisiaj w jego ramach odbędzie się koncert w Technoparku Pomerania.



Autorka edycji: Joanna Chajdas