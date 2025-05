Psycholog zachęca do aktywnej majówki. "Relaksu trzeba się nauczyć"

Majówka z książką, maratonem serialu, a może z ulubioną grą komputerową? Może okazać się, że długi weekend spędzony przed ekranem telewizora czy z telefonem w ręku bardziej nas zmęczy niż zrelaksuje - przekonuje psycholog Anna Borkowska.

- Mózg w takich sytuacjach, kiedy karmimy go dużą ilością bodźców zdecydowanie nie wypoczywa. Raczej to jest taka historia, w której przebodźcowujemy się jeszcze bardziej, co sprawia, że po prostu jesteśmy wciąż zmęczeni - tłumaczy psycholog.Wypoczywając powinniśmy zachować balans pomiędzy czasem przed ekranem a aktywnością fizyczną.- Nie nauczyliśmy się wypoczywać, bo relaksu, tak samo jak wszystkich innych życiowych czynności, trzeba się po prostu nauczyć. Trzeba przyjąć i zrozumieć, że mamy ciało, które ma swoje prawa, ma swoje wymagania i że jeżeli my tego ciała nie obsłużymy, no to za to zapłacimy - dodaje Borkowska.Podczas długiego weekendu warto pamiętać o zbilansowanej diecie oraz o utrzymaniu odpowiedniego rytmu snu.