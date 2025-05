Szczecin składa hołd Biało-Czerwonej [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Szczecina oraz władze miasta i regionu założyli hołd z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Na Jasnych Błoniach, przed pomnikiem Czynu Polaków zagrała orkiestra wojskowa, a biało-czerwone barwy zostały wciągnięte na maszt.- Dziś właśnie świętujemy flagę, barwy narodowe, które wiążą. Te barwy są z nami od wieków i myślę, że szacunek do flagi, który chcemy dziś podkreślić, to jest z jednej strony szacunek do pewnej tożsamości, którą wspólnie budujemy, ale też szacunek do historii, ponieważ pod tą flagę ginęli żołnierze polscy na wielu frontach - podkreślał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.W sobotę, również na Jasnych Błoniach, odbędą się uroczystości z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.