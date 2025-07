Kleszcze niebezpieczne także w mieście

Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)

Nie każdy kleszcz roznosi choroby - przypominają lekarze i apelują o spokój. Te pajęczaki występują coraz częściej, również w miastach

Ich obecność w ciele może skutkować zakażeniem np. boreliozą. Należy jednak pamiętać, że nie każde ukąszenie kleszcza powoduje chorobę - podkreśla dr hab. n. med. Bogusz Aksak-Wąs, specjalista chorób zakaźnych ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



- Nawet jeśli w kleszczu, laboratorium wykryłoby jakąś infekcję, to nie znaczy, że zostanie ona na człowieka przeniesiona. Nasz układ odpornościowy zazwyczaj sobie z większością tych infekcji radzi zupełnie spokojnie. Nie ma co wpadać w panikę i też nie ma co za każdym razem badać kleszczy, bo to po prostu nie ma sensu - dodaje Aksak-Wąs.



Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina o to, czy chorowali kiedykolwiek na boreliozę lub chorobę pokrewną i jak sobie poradzili. - Mojej koleżanki synowa miała i naprawdę ciężko przechodziła. Jest pod kontrolą lekarza cały czas. Aby załagodzić objawy należy wziąć silny antybiotyk przez trzy tygodnie - opowiadali mieszkańcy.



Najczęstszymi objawami boreliozy są: rumień wędrujący, ziarniak chłonny, gorączka, ciągłe osłabienie, bóle mięśniowe oraz bóle głowy. Im szybciej wykryta borelioza tym lepiej, ponieważ w późniejszej fazie może dochodzić do poważniejszych dolegliwości, jak np. pogorszenie pamięci, zmiany nastroju czy zaburzenia snu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas