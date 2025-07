Poznaliśmy przyczynę pojawienia się śniętych ryb w Odrze

Nie złota alga i nie zanieczyszczenie wody. Przyczyną śniętych ryb niska zawartość tlenu - znamy najnowsze wyniki badań Odry.

Po weekendowych sygnałach od wędkarzy dotyczących sporej liczby "dziubkujących ryb", wojewoda zachodniopomorski podczas sztabu kryzysowego zlecił badania wody w regionie.





Jakość wody sprawdzono w sześciu punktach, m.in. w Gryfinie oraz na wysokości dwóch mostów w Szczecinie - Cłowego i Długiego.





Jak mówi Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, "niepokoi bardzo niska zawartość tlenu w wodzie, która jest groźna szczególnie dla ryb".

Jeżeli zauważymy martwe ryby w większej liczbie, powinniśmy powiadomić o tym m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.





Numery kontaktowe:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 91 43 03 342;

Wody Polskie, tel. 22 470 10 01;

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska tel. +48 797 623 240;

Numery czynne są całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.



Edycja tekstu: Michał Król

- O ile w Gryfinie jeszcze mieści się w jakichś dolnych granicach, to w Szczecinie na wysokości tych obu mostów jest on wręcz dramatycznie niski. Pocieszające z jednej strony jest to, że nie ma złotej algi i nie ma żadnego zanieczyszczenia, czyli to, co jest zawsze najgroźniejsze - mówi Ruczyński.Jest to tak zwana przyducha, której przyczyną są m.in. wysokie temperatury - dodaje Ruczyński.- Nie mamy my możliwości jako WIOŚ wpływu na tę sytuację atmosferyczną, po prostu to trzeba przetrwać. Przyduchy były, zawsze są. To jest klimat, a na niego niestety nie mamy wpływu - mówi Ruczyński.