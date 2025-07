Opalanie z głową, czyli ratownik radzi

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Fala upałów dotarła nad polskie morze. Ważne jednak, by słonecznych kąpieli zażywać z rozwagą.

Temperatura powyżej 30 stopni i pełne słońce - taka aura zachęca do plażowania. Grzegorz Markowski, ratownik z Kołobrzegu mówi, że podobnie jak w przypadku zanurzania się w Bałtyku, tak i do kąpieli słonecznych trzeba podchodzić z rozwagą.



- Wiadomo, że tutaj ludzie przyjeżdżają na odpoczynek, nie jesteśmy tutaj od tego, żeby kogoś straszyć, ale po prostu tłumaczymy grzecznie, musimy być też przygotowani, zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z wysoką temperaturą, żeby wziąć ze sobą jakąś butelkę wody. Oczywiście filtry - mówi ratownik.



Turyści, którzy wybrali się na plaże nie zapominali o podstawowych rzeczach gwarantujących bezpieczny wypoczynek na rozgrzanej plaży.



- Coś do picia trzeba mieć. Coś chłonnego przede wszystkim mieć przy sobie, jakiś parasol czy gdzieś się chować też w cieniu - mówią plażowicze.



Osoby, którym taki skwar jednak dokucza, będą mogły nieco odetchnąć w czwartek, gdy temperatura nad morzem spadnie do około 20 stopni Celsjusza.



