RSnW: zachęcić do studiowania i pozostania w Szczecinie. Ale jak?

Szczecin jest miastem akademickim, ale jest jeszcze sporo do zrobienia aby zwiększyć jego konkurencyjność w Polsce. O tym jak zachęcić do studiowania i pozostania w Szczecinie dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Miasto ma wiele programów wspierających; właśnie wystartował nabór na Akademickie Nagrody Prezydenta.





- Jest to program skierowany do wszystkich absolwentów, do osób, które ukończyły pierwszy stopień studiów, drugi stopień studiów, a także dla osób, które obroniły swoje rozprawy doktorskie - powiedział Mateusz Kowalewski, kierownik referatu ds. strategii Miasta Szczecin.Warto zastanowić się, co ma być korzyścią przyciągająca do nas studentów - zauważyła prof. Justyna Osuch-Mallett, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.- Ale jeszcze ważniejsze: co powinno być tą korzyścią dla nas jako regionu, dla nas jako miasta, które będzie zatrzymywać - wskazała.W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2025, najlepszą szczecińską uczelnią jest Pomorski Uniwersytet Medyczny, zajmujący 19. miejsce.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny uplasował się na 35. miejscu.Uniwersytet Szczeciński znalazł się w przedziale 55-60, a Politechnika Morska w końcówce zestawienia, na miejscach 73-82.