Przed wyjazdem na wakacje warto się ubezpieczyć [WIDEO]

To konieczność, która daje spokój i potrafi uratować skórę i portfel - mowa o polisach turystycznych na zagraniczne wyjazdy. Są zalecaną formą ochrony i wsparcia dla Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ.

Świadczenia lekarskie w wielu krajach są częściowo odpłatne - mówi Małgorzata Olszewska ze szczecińskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.- W Austrii płaci się za wezwanie karetki pogotowia. W Niemczech dopłaca się 10 euro do każdego dnia pobytu w szpitalu. To są koszty własne pacjenta, których NFZ nie pokryje. Od tych świadczeń się należy ubezpieczyć dodatkowo - mówi Olszewska.Przy wyborze polisy turystycznej ważne jest dokładne zapoznanie z jej warunkami - przypomina pracująca w branży ubezpieczeniowej Anna Kojalewicz. Dotyczy to i osób z chorobami przewlekłymi i sportowców.- Dokładnie czytajmy zakres ubezpieczenia, czy wykupujemy te ubezpieczenia sami na stronie internetowej, czy zadawajmy po prostu wiele pytań agentowi, żeby mieć tą pewność, że we wszystkich sytuacjach, które nas spotkają na wyjeździe zagranicznym, będziemy mieli ochronę - mówi Kojalewicz.Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Zapewnia podstawową opiekę w państwowych placówkach medycznych w krajach unijnych, a także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.