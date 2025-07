Ósmoklasiści odebrali wyniki egzaminu. "Jesteśmy coraz bliżej średniej krajowej" [ZDJĘCIA]

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w Zachodniopomorskiem. Absolwenci podstawówek uzyskali średnio ponad 60 procent z języka polskiego, z matematyki niemal 45 proc., a z języka angielskiego prawie 68 procent.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecińscy uczniowie sami przyznają, że są zadowoleni.- Wyniki odebrane. Cieszę się z wyników ogólnie. Najtrudniejsza była matematyka. Co dalej? Technikum. - Może być, mogło być lepiej, ale może być. - Chcę iść do siódemki, do mundurówki. Wyniki wystarczą, na luzie mi się wydaje. - Mama zadowolona, dobrze poszło. Czerwony pasek na świadectwie plus te punkty z egzaminów i jest okej. - Dostałem wyżej niż myślałem, że będzie. Plany to IX liceum, lingwistyka. 84 z polskiego, 60 z matematyki, 96 z angielskiego - mówią uczniowie i rodzice.Zachodniopomorscy ósmoklasiści w skali kraju zajęli 14 miejsce z polskiego i matematyki, a z angielskiego 12 - mówi Agnieszka Lisowska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Szczecinie.- Jesteśmy poniżej średniej krajowej, ale analizując wyniki zwłaszcza z języka polskiego i z matematyki, widzimy wyraźnie tendencję wzrostową. Z roku na rok jesteśmy coraz bliżej średniej krajowej - mówi Lisowska.Teraz uczniowie będą musieli złożyć swoje wyniki w placówkach, które wybrali w pierwszej turze naboru do szkół średnich.