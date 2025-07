Radio Szczecin nadaje z Niechorza. Przyrządzimy dorsza

Radio Szczecin będzie nadawać w sobotę znad morza. Miłośnicy rybnych specjałów, powinni posłuchać "Aktywnej Soboty" prosto z Niechorza, bo tam niebawem rusza Święto Śledzia Bałtyckiego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Zapraszamy do odwiedzenia Niechorza i naszego terenowego studia, które rozstawiamy w urokliwym miejscu - na placu przy latarni morskiej.22. Święto Śledzia Bałtyckiego startuje o godzinie 14.30, ale już wcześniej będzie się działo, bo przecież gwóźdź programu, czyli dorsz z warzywami - ryba po niechorsku sama się nie zrobi, a dokładnie przygotuje ją Robert Bochenko z Radia Szczecin.- Co racja, to prawda. Samo się nie zrobi, więc ja wczesnym rankiem już jadę do Niechorza, żeby rozpocząć przygotowania do jej przygotowania, czyli ryby po niechorsku. Warunek konieczny, żeby była po niechorsku, to musi być zrobiona w Niechorzu. A żeby tak rozjaśnić, co autor ma na myśli, to przygotujemy dorsza z sezonowymi warzywami albo, żeby było modnie, dorsza w akompaniamencie sezonowych warzyw - mówi Robert Bochenko.Degustacja gratis. Program "Aktywna sobota" nadajemy z Niechorza - od południa do 17.W programie imprezy też: konkurs kulinarny na "Najlepsze danie ze śledzia", stoiska z daniami rybnymi od lokalnych wystawców, jarmark rękodzieła i animacje dla najmłodszych. Na scenie koncerty szantowych zespołów - Refy, Własny Port czy ŁoterFolk.