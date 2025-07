Utrudnienia na drogach regionu

Korki i wypadki na drogach regionu. Są utrudnienia.



Na miejscu pracuje PSP i strażacy ochotnicy z Chojny, Krajnika Dolnego i Gryfina. Droga krajowe 26 między Chojną a Krajnikiem jest zablokowana w obu kierunkach.





Kłopoty z przejazdem także na S3, między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Doszło tam do pożaru auta. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.







Utrudnienia również na drodze krajowej 25 między Bobolicami a Białym Borem, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Droga jest zablokowana. Wprowadzono ruch wahadłowy.







Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Kamila Kozioł

7-kilometrowy korek utworzył się w okolicach węzła Kijewo - to po kolizji dwóch osobówek na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się obecnie pasem awaryjnym.Do wypadku doszło też na krajowej drodze 26 między Chojną a Krajnikiem. To po zderzeniu z dwiema osobówkami na wysokości skrzyżowania prowadzącego do miejscowości Krzymów - mówi kapitan Przemysław Widerski z komendy PSP w Gryfinie.- Pojazd osobowy chciał wykonać manewr skrętu w lewo w kierunku Krzymowa. No i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka motocykliście. Motocyklista w ciężkim stanie przez LPR przetransportowany do szpitala - mówi Widerski.