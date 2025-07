Szczecin świętuje 80. urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Jest piękny, zielony i najlepszy w Polsce" - tak przynajmniej twierdzą szczecinianie, którzy tłumnie przybyli świętować 80. urodziny miasta na Różankę. Trwa tam festyn rodzinny. Są koncerty, animacje dla dzieci, potańcówki ale największa atrakcją były dwa 80 kilogramowe owocowe torty.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Słodkości mieszkańcom serwował prezydent Szczecina Piotr Krzystek, a chętnych nie brakowało.- Wyjątkowo miejsce zająłem pół godziny wcześniej. - A ja cały rok czekałem. - To nie jest to, że się chce pojeść torta, to jest tradycja. - Torcik jest bardzo smaczny, nie za słodki, jest uśredniony. - To można palcami jeść. Normalnie miód w gębie. - Cukrzyk nie może jeść, ale napatrzyć się możemy. - Pocieszające, że tyle ludzi jednak przychodzi na te uroczystości. -Szczecin jest porywający. - Jest piękny, zielony, kochany, wspaniały - mówią szczecinianie.Zabawa na Różance trwa do godziny 20. Wieczorem świętowanie przeniesie się w okolice szpinakowego pałacu. W planach są rekonstrukcje historyczne i mapping na fasadzie magistratu.