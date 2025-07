Sposoby szczecinian na upał w mieście

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pogoda w regionie nas rozpieszcza, a w niedzielę słupki rtęci pokażą nawet 29 stopni Celsjusza.

Gdzie szukać schronienia, gdy żar leje się z nieba?



- Spacerować, zwiedzać, być na świeżym powietrzu. - Do parku gdzieś w cieniu pod drzewem sobie posiedzieć albo gdzieś do kawiarni może na jakąś kawę mrożoną też fajny pomysł. - Najlepiej wyjść do parku tam, gdzie dużo drzew i tam, gdzie można się schować trochę przed tym upałem, który jest w betonie, ale myślę że Park Kasprowicza i Las Arkoński to najlepsze miejsca do spędzenia tego gorącego czasu. - Z butelką wody obowiązkowo, kapelusz, czapka i się tak schłodzić. No i można jeszcze się schłodzić lodami. Najlepiej z dziećmi to w wodzie, z czapką na głowie, żeby się ochłodzić i troszkę wyszaleć. - Do cienia się schować. Ja jak idę, to idę tu, gdzie jest cień, a nie w słońcu. Idę teraz na przykład do Różanki. Jestem umówiona z koleżanką - to głosy szczecinian.



Aby chronić się przed upałami, należy nawadniać organizm, zadbać o przewiewny strój, nie zapominać o nakryciu głowy i kremie z filtrem.



