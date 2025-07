Rozpoczynają się polsko-duńskie wykopaliska wczesnośredniowiecznego portu w Wolinie. Naukowcy i studenci będą prowadzić badania na Srebrnym Wzgórzu.

- Zaczęło się od badań nieinwazyjnych georadarem i magnetometrem, aby można było zlokalizować struktury podziemne - tłumaczy dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.





- Są to badania przygotowawcze, żeby zobaczyć bez jeszcze kopania, co może znajdować się pod ziemią. Już pewne wstępne wyniki mamy, które pozwolą nam łatwiej te wykopy umiejscowić - mówi dr Filipowiak.

Wykopaliska zaczną się we wtorek i potrwają do końca sierpnia. - [Srebrne Wzgórze] to była we wczesnym średniowieczu dzielnica rzemieślniczo-handlowa Wolina, który był wówczas ogromnym miastem Słowian i wikingów. I będziemy badać ten port. Wiemy, że on tam jest, tylko chcielibyśmy dowiedzieć się o nim dużo więcej i o relacjach, jakie zachodziły między Słowianami i wikingami - tłumaczy dr Filipowiak.

Od 15 lipca wykopaliska będą otwarte dla publiczności, przygotowana zostanie polowa ekspozycja zabytków i wystawa. Badania na Srebrnym Wzgórzu to część trzyletniego projektu prowadzonego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Uniwersytet w Aarhus.







Wolin był jednym z największych miast nad Bałtykiem w okresie od 850 do 1150 roku, centrum handlu, rzemiosła oraz religii pogańskiej. Dzięki występującym w tym miejscu podmokłym torfom, pozostałości drewnianego miasta oraz zabytki z materii organicznej zachowują się w doskonałym stanie.



Projekt został zainicjowany przez badaczy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Aarhus (AU). Naukowcy współpracują z Gminą Wolin, Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów "Wolin-Jomsborg-Vineta" oraz Muzeum w Moesgaard.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski