Na granicę polsko-niemiecką wróciły czasowe kontrole. Policja przypomina, by mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

Służby radzą też by zaplanować podróż z wyprzedzeniem, kontrola może spowodować wydłużenie czasu przejazdu, dlatego warto uwzględnić to w planie drogi. Warto też monitorować sytuację na drogach, sprawdzać natężenie ruchu i komunikaty służb, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.Policja apeluje również by stosować się do poleceń funkcjonariuszy, zarówno Straży Granicznej, jak i policji czy innych służb mundurowych.Kontrole mają potrwać do 5 sierpnia, możliwe jednak, że zostaną przedłużone.