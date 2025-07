Kontrole graniczne w Świnoujściu. "Jesteśmy pewniejsi, że nikt obcy do nas nie wjedzie"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przejścia graniczne z Ahlbeckiem, Garz na promenadzie i kanale torfowym - to lokalizacje, w których kontrole graniczne prowadzone są w Świnoujściu. Wszystkie te miejsca zabezpieczane są przez służby Straży Granicznej.

Odwiedziliśmy przejście pieszo-samochodowe i pieszo-rowerowe, by sprawdzić, jak przebiegają kontrole.



- Są kontrole i jesteśmy pewniejsi, że nikt obcy do nas nie wjedzie - mówi taksówkarz, który pracuje przy granicy. - Funkcjonariusze są od rana. Zatrzymują głównie samochody, które są z ciemniejszymi szybami



- Przeszkadza w czymś ta kontrola, czy w jakiś sposób zakłóca ten ruch transgraniczny? - zapytała reporterka.

- Nie, myślę, że nie, w miarę spokojnie jest, spacerujemy sobie i niczemu chyba nie przeszkadza, przynajmniej taki nasz odbiór jest - odpowiada kobieta.



Czy nasza Straż Graniczna wiele zatrzymuje tych samochodów?

- Na pewno nie wszystkie samochody, ale częściowo te, które jakieś tam mogą być podejrzane czy coś, to zobaczymy, co to będzie później - odpowiada mężczyzna.



- Myśli pan, że to będzie powodowało jakieś zakłócenia w tym ruchu granicznym?

- No raczej nie chyba, raczej nie - stwierdził.



Kontrole mają charakter selektywny ich celem jest niedopuszczenie do nielegalnego przekraczania zachodniej granicy w stronę Polski.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski