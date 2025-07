Szczecińscy maturzyści odebrali świadectwa

"Ulga i radość, teraz czas na wakacje" - mówią szczecińscy maturzyści, którzy właśnie odebrali swoje świadectwa dojrzałości. W województwie zachodniopomorskim tegoroczną maturę zdało 78 procent osób.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Wyniki egzaminów odebrali m.in. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Szczecinie.- Czuję taką ulgę, bo jednak mam tą pewność, że udało mi się zaliczyć wszystkie egzaminy. - Radość też, bo mogę sobie zaaplikować na to, co chcę. - Ogólnie matury nie są aż takie trudne. - Podstawy były łatwe, rozszerzenia według mnie trudniejsze niż próbne. Teraz dostaliśmy wyniki, to już można się od tego trochę odciąć i pójść dalej, robić swoje. To jest etap wchodzenia dorosłość, taką prawdziwą. Trochę może to być egzamin dojrzałości. - Myślę, że nie. Ludzie pompują zawsze taki wielki balonik. Jest ona oczywiście ważna, ale nie aż tak ważna, żeby się nią aż tak przejmować. Na pewno jeżeli chodzi o te podstawy, to na pewno bzdura, a dalej to już zależy, komu zależy. - Myślę, że jakbym pisał ją kolejny raz, to myślę, że bym na pewno podszedł z o wiele mniejszym stresem. Myślę, że to jest egzamin jak egzamin tak naprawdę - mówią maturzyści.Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także ogólnopolskie wyniki egzaminów maturalnych. 80. proc tegorocznych maturzystów zdało wszystkie egzaminy.