Sezon na leśne owoce...

Jak robić to bezpiecznie, gdzie je kupować, gdy na leśną wyprawę czasu nie mamy?

- Najbardziej lubimy spacery po lesie, ale nie zbieramy, nie jesteśmy zbieraczami. Czasami widziałam tutaj panie, które miały kobiałki, mi się wydaje, że resztki jagód jeszcze zbierały - mówiła jedna ze spacerujących.

Ci, którzy nie chcą ich zbierać, mogą je kupić przy lasach czy na targowiskach.





- Nie zbieram, nie mam na to czasu. Kupuję, ale są bardzo drogie. - Jagoda co roku jest w takiej cenie. I tak staniała, bo była po 34,90, od dzisiaj mamy 31,90 i to jest 0,9 litra - wskazywała różnicę jedna z klientek.

- Na pewno pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy zjadać bezpośrednio z krzewów jagód czy malin, dlatego że na nich mogą występować różnego rodzaju - dla nas niebezpieczne - bakterie czy wirusy pozostawione przez zwierzęta - przestrzegał Karol Antoniuk, Łowczym Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie.