Matura. Słodki smak zwycięstwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Słodki smak zwycięstwa, czyli na deser po maturze... lody. Tak wyniki matur świętowali szczecińscy absolwenci w ramach akcji zorganizowanej przez Politechnikę Morską.

- To jest słony karmel.- Zjadłem orzech laskowy: dwie gałki. - Jedna była za darmo, więc jedliśmy po jednej. - Dostaliśmy wyniki, teraz możemy sobie fajnie spędzić czas po nich przy lodach. - Czekanie na wyniki po maturach było bardzo stresujące. Teraz na szczęście możemy od tego odpocząć. - Ulga, dobrze jest mieć spokój w końcu po tym stresie, nie? - To jest przyjemne, naprawdę - mówili.





- Zaprosiliśmy na lody dla maturzystów. To jest akcja, którą Politechnika Morska w Szczecinie organizuje już po raz szósty. Spotykamy się w trzech miastach. Szczecin to jest jak zawsze najwyższa frekwencja, ale też Gorzów, też Stargard... I to jest taki moment, kiedy chcemy maturzystom pogratulować zdanej matury. Wiemy, ile to trudu, energii i stresu kosztowało, dlatego dzisiaj dla nich słodki poczęstunek: lody. Mam nadzieję, że im to wszystko smakuje - dodała Anna Malec, rzeczniczka prasowa Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Darmowy deser otrzymali Ci, którzy przynieśli ze sobą tegoroczne świadectwo zdanej matury.W województwie zachodniopomorskim tegoroczną maturę zdało 78 procent osób.