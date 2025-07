Kołobrzeg ma nowoczesny system zarządzania drzewami

Kołobrzeg jak Singapur czy Las Vegas, Londyn i Rzym - właśnie w tych miastach wykorzystywany jest system inteligentnego zarządzania drzewami. Do tego grona dołącza właśnie miasto nad Bałtykiem.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Kołobrzeg będzie pierwszym polskim miastem, które wykorzysta do przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu najnowsze technologie i sztuczną inteligencję.Anna Mieczkowska, prezydent miasta o korzyściach, jakie chce osiągnąć miasto.- Zyskamy bardzo ważne do dbałości o drzewostan narzędzie, które pozwoli nam szybciej i skuteczniej reagować na zagrożenia, lepiej leczyć te drzewa, które są chore - mówi Mieczkowska.Kamil Witkoś-Gnach, diagnosta drzew mówi, że tradycyjne narzędzia do badań znalazły swoich następców.- Samochód, który ma skaner kamery, zbierają dane, a sztuczna inteligencja pomaga nam w wyłowieniu ważnych informacji z tej chmury punktów, którą otrzymujemy w ramach skanu - mówi Witkoś-Gnach.W pilotażowym programie miasto planuje przebadać 5 tysięcy drzew. Pierwsze skany powstaną już za kilka dni, a dane urzędnicy otrzymają już w sierpniu. Koszt programu to ponad 100 tysięcy złotych.