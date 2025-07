Turystów nieco mniej, ale nadmorska HoReCa czeka [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kapryśna pogoda, a może finanse? W tym roku początek wakacji nad Bałtykiem nie jest rekordowy pod względem przyjazdu turystów. By to sprawdzić, zajrzeliśmy do Świnoujścia.





- Widać to wahnięcie przede wszystkim w strefie płatnego parkowania po zakupie biletów parkingowych, a także po przejazdach tunelem. W tym szczycie jest to około 16 tysięcy na dobę - statystykę przedstawia Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



Jednak na prawdziwy boom branża turystyczna jeszcze czeka.



- W tamtym roku w tym czasie było już na pewno więcej ludzi, niż teraz, ale nie ma co narzekać. Jest troszkę gorsza pogoda, czekamy na pogodę... - mówił jeden z mieszkańców.

Powodu tej sytuacji można się upatrywać w kapryśnej pogodzie - między 35 stopniami w cieniu do 20 przy deszczu i wietrze.



Edycja tekstu: Jacek Rujna Turystów nad morzem jest więcej, niż w czerwcu.- Widać to wahnięcie przede wszystkim w strefie płatnego parkowania po zakupie biletów parkingowych, a także po przejazdach tunelem. W tym szczycie jest to około 16 tysięcy na dobę - statystykę przedstawia Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.Jednak na prawdziwy boom branża turystyczna jeszcze czeka.Powodu tej sytuacji można się upatrywać w kapryśnej pogodzie - między 35 stopniami w cieniu do 20 przy deszczu i wietrze.