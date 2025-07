Publiczny alkomat na kołobrzeskiej promenadzie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Za drobną opłatą każdy może sprawdzić stan swojej trzeźwości.

Specjalne urządzenie stanęło w jednym z najbardziej uczęszczanych przez spacerowiczów wakacyjnych miejsc. Alkomat zainstalowano przy ulicy Mickiewicza prowadzącej w stronę kołobrzeskiego molo.



Przechodzący po promenadzie mówią, że taka propozycja to dobre rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwość, czy mogą prowadzić samochód.



- Dużo jest turystów, którzy nie wiedzą czy mają wsiadać "za kółko". - Po co ryzykować? - Potrzebne. Powinno być. - Mi nie potrzeba, bo ja nie piję - mówili.



To pierwsze takie urządzenie na ulicach Kołobrzegu. Za badanie trzeba zapłacić 5 złotych. W mieście można przebadać się również za darmo, jednak w tym celu należy odwiedzić miejscową komendę policji.



Edycja tekstu: Jacek Rujna