Powstanie kanalizacja w Dargobądzu

W Dargobądzu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna. Właśnie podpisano umowę w tej sprawie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jak podaje portal kamienskie.info, to pierwszy z etapów realizowanych w ramach dofinansowania pozyskanego przez gminę Wolin. Wykonawcą kanalizacji jest firma z Reska.Wartość prac to prawie 600 tysięcy złotych. Prace potrwają do końca października.Dofinansowanie na realizację całego projektu pochodzi z KPO i wynosi prawie 5 milionów złotych. Środki te przeznaczone są na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Wolin oraz modernizację przepompowni i oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piaski Wielkie.