Okradły seniorkę - usłyszały wyrok

Okradły seniorkę ze Szczecinka i wpadły - to dwie olsztynianki. Do zderzenia doszło na początku lipca.

Do drzwi seniorki zapukały dwie kobiety, prosząc o coś do jedzenia dla dziecka. Seniorka zaoferowała pomoc i wpuściła kobiety do środka.Gdy krzątała się po kuchni - jedna z kobiet pozostała w kuchni - a druga w tym czasie przeglądała szafki w poszukiwaniu pieniędzy. Dopiero po ich wyjściu seniorka zorientowała się, że została oszukana i okradziona. Z jej mieszkania zniknęły oszczędności - cztery tysiące złotych.Dzięki szybkiej akcji policji udało się zatrzymać kobiety, to 18 i 36-latka. Obie przyznały się do popełnionego czynu i dobrowolnie poddały się karze. Usłyszały wyrok ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres trzech lat, tytułem próby, solidarne zobowiązanie do naprawienia szkody oraz zapłaty kosztów sądowych w całości.