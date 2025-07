Aplikacja "Alert Szczecin". Sugestie wprowadzenia ulepszeń [ZDJĘCIA]

Użytkownicy aplikacji Alert Szczecin oceniają jej skuteczność: 50 na 50.

- Ekipa alertu prawdopodobnie zachorowała na chorobę korporacyjną: a nuż zgłaszający zapomni sprawdzić postępy i będzie można się pochwalić na końcu miesiąca, że tyle i tyle spraw się załatwiło. - Zwykły obywatel nie wie, w jakim miejscu powinno być to zgłoszone i kieruje się wtedy na ten alert. Kończy się to tym, że po tygodniu czy dwóch pojawia się notka w komentarzu, że "jest to poza kompetencjami alertu miejskiego. Proszą poszukać we własnym zakresie osoby odpowiedzialnej". - Zdarzało się, że było odhaczone jako załatwione: dziura, czy był jakiś ubytek w chodniku - wskazywali szczecinianie.





Czekamy na odpowiedź Urzędu Miasta Szczecin. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Szczecinianie doceniają, że zgłoszenia są szybko przyjmowane do realizacji I że w nowej wersji aplikacji ułatwiono kontakt z pracownikami urzędu przez czat. Problemem ma być jednak biurokracja, zamykanie zgłoszeń przed ich realizacją czy odsyłanie zgłaszających do innych instytucji.