Klienci oblegają galerie. Sezon wyprzedaży trwa [ZDJĘCIA]

Od kilku dni galerie handlowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Powód? Trwają wyprzedaże.

A szczecinianie, jak na prawdziwych łowców okazji przystało, chętnie z promocji korzystają. Co kupują?

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Rzadko kupuję w regularnej cenie, tak naprawdę. - Na wyprzedażach polujemy z reguły na kosmetyki, bo to ich ceny, moim zdaniem, są mocno zawyżone. - Ubranie, spodnie jakieś, bluzy, coś takiego, co normalnie jest drogie. - Widzę, że dużo jest propozycji. Bardziej kupuję online. - Zazwyczaj jest tak, że idziemy zobaczyć coś fizycznie, a później próbujemy to kupić przez internet - mówią klienci.- Polacy są wyjątkowo wrażliwi na okazję. Każda obniżka ceny stymuluje nas do zakupów, bo my wierzymy, że robimy dobry interes. Niestety, muszę przestrzec, nie zawsze takie zakupy zaliczają się do tych potrzebnych - mówi Aneta Zelek, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.Ekspertka dodaje także, że zbyt często decydujemy się na zakupy na kredyt albo na raty, co znacznie obciąża domowy budżet.