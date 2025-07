Zbliża się sezon na borówkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najpierw przymrozki, a teraz poparzenia słoneczne sprawiły, że sezon borówkowy w tym roku jest wyjątkowo trudny. Uprawy uratowały jednak dość obfite opady deszczu.

Na plantację borówki amerykańskiej w podszczecińskim Pilchowie wybrała się z mikrofonem nasza reporterka.



- Owoce są, ale dojrzewają powoli - przyznaje plantator borówki Mateusz Wdowiak. - Można byłoby pomyśleć, że jeżeli jest tak gorąco, to jest dobrze i owoce powinny szybko dojrzewać, ale to nie do końca tak jest. Mamy teraz w tym roku bardzo dużo poparzeń słonecznych, te poparzenia widać na owocach, no i liście bardzo mocno dostały, także warunki stresowe dla borówki w tym roku są bardzo duże.



A jak rozpoznać dobrą borówkę? - Trzeba zwrócić uwagę na jej barwę. Ona musi być jasna, musi mieć tą okrywę woskową. Jeżeli ona jest taka czarna, miękka, no to nie. To jest owoc miękki, delikatny. Bardzo szybko się psuje, także borówka powinna być przede wszystkim twarda. Nie powinna się rozlewać, nie powinien się pojawiać taki dżem, bo to znaczy, że ta borówka już jest stara - tłumaczy Wdowiak.



Szczyt sezonu borówkowego prognozowany jest na koniec lipca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski