Wykonawca remontu Powstańców Wielkopolskich złożył wniosek o przedłużenie prac o rok

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Opóźnienie przy modernizacji alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Prace miały zakończyć się w tym miesiącu.

Wykonawca - spółka ZUE złożyła wniosek o przedłużenie prac do lipca przyszłego roku. Jak mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" wiceprezes ZUE Marcin Wiśniewski, powodem opóźnienia jest m.in. konieczność wymiany całej magistrali wodociągowej o długości ok. 1,5 km, problemy były też z dwoma wiaduktami kolejowymi.



- Miały wady w dokumentacji projektowej i te wady zostały już usunięte, chociaż na jednym wiadukcie jeszcze pewne detale są dopracowywane - powiedział Wiśniewski.



- Tu nie ma naszej winy - zapewniał wiceprezes Wiśniewski. - Są to problemy, które wynikają z powodu kolizji mediów podziemnych, niezinwentaryzowanych sieci, jak chociażby tych wiaduktów. Także absolutnie tutaj takiego wariantu, jak kary nie zakładamy.



Na razie spółka Tramwaje Szczecińskie analizuje wniosek o przesunięcie prac. W ramach inwestycji wymieniona zostanie m.in cała nawierzchnia i torowisko wraz z siecią trakcyjną. Wartość kontraktu obejmującego przebudowę alei Powstańców Wielkopolskich oraz Kolumba to ponad 260 mln złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski